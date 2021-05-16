  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    . У салоні нових трамваїв є система клімат-контролю, USB-роз&rsquo;єми, відкидний пандус, відеоспостереження - Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом
    . У салоні нових трамваїв є система клімат-контролю, USB-роз’єми, відкидний пандус, відеоспостереження
    Фото: facebook.com/tatrayug

    Виготовили 20 низькопідлогових машин у Дніпрі

    Нові низькопідлогові трамваї від дніпровського заводу «Татара-Юг» уже незабаром з’являться на вулицях столиці. Підприємство та «Київпастранс» підписали контрактну угоду на постачання 20 машин.

    Зараз у Дніпрі тривають випробування трамваїв, повідомив на своїй сторінці у facebook журналіст Олег Васильєв.

    «Вагон має три секції. Кожна секція стоїть на візку, два з них моторні, поворотні. У салоні є система клімат-контролю, USB-роз’єми, відкидний пандус, відеоспостереження. Ціна трамваю – 1 млн. 229 тис. євро», – ідеться у дописі.

    Довжина нового трамваю – 27 метрів. Завдяки тому, що машини низько підлогові та обладнані пандусами, вони є доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом
    Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом
    Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом
    Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом
    Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом
    Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом
    Фото: facebook-сторінка Олега Васильєва та facebook.com/tatrayug

    Раніше повідомлялося, що Борщагівську лінію швидкісного трамвая хочуть продовжити до станції метро «Палац спорту». Для цього вже зроблені перші кроки – оголошено відкриті торги на розробку проєктної документації будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 20 травня.

    Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом.

    Теги: метро машини Facebook Київпастранс населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies