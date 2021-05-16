Із кондиціонерами та USB-роз’ємами – як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом

Виготовили 20 низькопідлогових машин у Дніпрі

Нові низькопідлогові трамваї від дніпровського заводу «Татара-Юг» уже незабаром з’являться на вулицях столиці. Підприємство та «Київпастранс» підписали контрактну угоду на постачання 20 машин.

Зараз у Дніпрі тривають випробування трамваїв, повідомив на своїй сторінці у facebook журналіст Олег Васильєв.

«Вагон має три секції. Кожна секція стоїть на візку, два з них моторні, поворотні. У салоні є система клімат-контролю, USB-роз’єми, відкидний пандус, відеоспостереження. Ціна трамваю – 1 млн. 229 тис. євро», – ідеться у дописі.

Довжина нового трамваю – 27 метрів. Завдяки тому, що машини низько підлогові та обладнані пандусами, вони є доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Раніше повідомлялося, що Борщагівську лінію швидкісного трамвая хочуть продовжити до станції метро «Палац спорту». Для цього вже зроблені перші кроки – оголошено відкриті торги на розробку проєктної документації будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 20 травня.

Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом.