У передмісті Києва вибухнула і згоріла маршрутка

Аварія сталася в місті Вишневому в неділю увечері (відео)

У місті Вишневому під Києвом, на вул. Залізничній о 21:30 вибухнула і дощенту згоріло маршрутне таксі.

Про це в неділю, 21 березня, повідомив сайт Dtp.Kiev.Ua.

«За словами очевидців, було чути сильний хлопок, після вибуху маршрутки відразу ж почалася пожежа», – йдеться в повідомленні.

Очевидці припускають, що причиною пригоди міг стати газовий балон.

Як повідомлялося раніше, серйозна автопригода із перекиданням сталася перед селищем Мирне у бік Борисполя за участю одразу трьох авто: два легкових і один вантажний.