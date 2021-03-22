  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У передмісті Києва вибухнула і згоріла маршрутка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дородньо-транспортна пригода обійшлася без жертв - У передмісті Києва вибухнула і згоріла маршрутка
    Дородньо-транспортна пригода обійшлася без жертв
    Фото: Dtp.Kiev.Ua

    Аварія сталася в місті Вишневому в неділю увечері (відео)

    У місті Вишневому під Києвом, на вул. Залізничній о 21:30 вибухнула і дощенту згоріло маршрутне таксі.

    Про це в неділю, 21 березня, повідомив сайт Dtp.Kiev.Ua.

    «За словами очевидців, було чути сильний хлопок, після вибуху маршрутки відразу ж почалася пожежа», – йдеться в повідомленні.

    Очевидці припускають, що причиною пригоди міг стати газовий балон.

    Як повідомлялося раніше, серйозна автопригода із перекиданням сталася перед селищем Мирне у бік Борисполя за участю одразу трьох авто: два легкових і один вантажний.

    Теги: пожежа ДТП Київщина аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies