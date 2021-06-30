  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Біля офісу «Нафтогазу» згорів елітний Mercedes (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа сталася на вулиці Богдана Хмельницького навпроти входу в НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; - Біля офісу «Нафтогазу» згорів елітний Mercedes (фото)
    Пожежа сталася на вулиці Богдана Хмельницького навпроти входу в НАК «Нафтогаз України»
    Фото: Наталка Прудка / Главком

    За попередньою інформацією, внаслідок загоряння ніхто не постраждав

    У середу, 30 червня, у центрі столиці загорівся елітний автомобіль Mercedes-Benz. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Зазначається, що пожежа сталася на вулиці Богдана Хмельницького напроти входу в НАК «Нафтогаз України».

    За попередньою інформацією, внаслідок загоряння ніхто не постраждав.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Біля офісу «Нафтогазу» згорів елітний Mercedes (фото)
    Біля офісу «Нафтогазу» згорів елітний Mercedes (фото)
    Біля офісу «Нафтогазу» згорів елітний Mercedes (фото)
    Біля офісу «Нафтогазу» згорів елітний Mercedes (фото)

    До слова, сьогодні у Мукачеві спалахнув придорожній готель.

    Також у Києві горіла багатоповерхівка.

    Читайте також: Пожежа в Одесі. Рятувальники не могли дістатися до квартири через автівки (фото)
    Теги: пожежа Київ Нафтогаз України автомобіль рятувальники Mercedes
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля офісу «Нафтогазу» згорів елітний Mercedes (фото)