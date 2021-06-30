Біля офісу «Нафтогазу» згорів елітний Mercedes (фото)
Пожежа сталася на вулиці Богдана Хмельницького навпроти входу в НАК «Нафтогаз України»
Фото: Наталка Прудка / Главком
За попередньою інформацією, внаслідок загоряння ніхто не постраждав
У середу, 30 червня, у центрі столиці загорівся елітний автомобіль Mercedes-Benz. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
Зазначається, що пожежа сталася на вулиці Богдана Хмельницького напроти входу в НАК «Нафтогаз України».
За попередньою інформацією, внаслідок загоряння ніхто не постраждав.
До слова, сьогодні у Мукачеві спалахнув придорожній готель.