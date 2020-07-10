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    У Києві на коронавірус захворіло понад 400 дітей

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    У Києві на коронавірус захворіло понад 400 дітей

    У столиці найбільше хворіють діти у віці від 5 до 14 років

    За останніх чотири тижні захворіли 183 дитини на коронавірус. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

    «Загалом за весь період захворіли 464 дитини. 183 з них – тільки за останніх 4 тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5 до 14 років», – повідомив Кличко.

    За словами міського голови, основною причиною такої великої кількості хворих дітей, фахівці назвивають недбальство батьків.  

    «Тому, будьте уважними до здоров’я своїх дітей. Пояснюйте і контролюйте дотримання ними елементарних правил», – наголосив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, у столиці на коронавірус вже захворіло майже 6 тисяч осіб. За минулу добу в Києві зафіксували 118 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі і у чотирьох медиків.

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