У Києві на коронавірус захворіло понад 400 дітей



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У столиці найбільше хворіють діти у віці від 5 до 14 років

За останніх чотири тижні захворіли 183 дитини на коронавірус. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

«Загалом за весь період захворіли 464 дитини. 183 з них – тільки за останніх 4 тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5 до 14 років», – повідомив Кличко.

За словами міського голови, основною причиною такої великої кількості хворих дітей, фахівці назвивають недбальство батьків.

«Тому, будьте уважними до здоров’я своїх дітей. Пояснюйте і контролюйте дотримання ними елементарних правил», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у столиці на коронавірус вже захворіло майже 6 тисяч осіб. За минулу добу в Києві зафіксували 118 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі і у чотирьох медиків.