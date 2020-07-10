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    Правозахисник пояснив, як влада порушила закон, запровадивши карантинні обмеження

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    В Україні обмежували пересування людей і контакти, порушуючи закон - Правозахисник пояснив, як влада порушила закон, запровадивши карантинні обмеження
    В Україні обмежували пересування людей і контакти, порушуючи закон

    Харківську правозахисна група зробила правові висновки щодо карантинних обмежень

    В Україні обмежували пересування людей і контакти, порушуючи закон. Про це заявив відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс  в інтерв’ю «Главкому».

    «Я попросив Харківську правозахисну групу зробити правові висновки щодо карантинних обмежень. Були надмірні заходи, які обмежували права людей. Неадекватно і не на основі закону. Якщо закон передбачає під час надзвичайної ситуації обмеження прав і свобод – це нормально. Але в нас не захотіли запроваджувати надзвичайний стан. Тому обмежували пересування і контакти, порушуючи закон», – підкреслив громадський діяч.

    Згідно з даними МОЗ, вісім областей  поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

    Нагадаємо, суд визнав коронавірусні обмеження такими, що не відповідають Конституції України. Поліція склала ряд адмінпротоколів на притягнення до відповідальності громадян, які під час карантину брали участь у акції на Буковині. Новодністровський міський суд Чернівецької області 30 червня відмовився притягувати до адміністративної відповідальності двох осіб за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП).

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