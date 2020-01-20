Легкий сніжок вигнав на вулиці Києва спецтехніку (відео)
Київавтодор почав обробку вулиць протиожеледними засобами
Дорожні служби обробляють вулиці Києва посипальними засобами, щоб унеможливити утворення ожеледиці. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».
«Ранковий сніг у столиці зустріла підготовлена техніка дорожників. Для обробки доріг залучено близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки. Зокрема, машини для нанесення рідких хлоридів», - йдеться у повідомленні автодорівців.
Підприємства Київавтодору загалом мають 418 одиниць снігоприбиральної техніки, яка буде задіяна у разі посилення опадів.
Як повідомлялося, в Києві 20 січня опади малоймовірні, температура повітря вдень буде триматися близько 0 +2 градусів. Вітер буде поривчастим, північно-західним.
Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.