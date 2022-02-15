У Києві наркоман пограбував квартиру на очах у власниці

Інцидент трапився в Святошинському районі

В Святошинському районі Києва стався інцидент. Наркоман пограбував киянку прямо у неї на очах. Про це повідомляє поліція Києва 15 лютого.

Коли киянка вийшла до коридора, побачила чоловіка, який дістав з комоду гаманець з грошима та банківськими картками і втік.

Жінка не розгубившись, відразу подзвонила в поліцію.Коли правоохоронці прибули на місце, вона розповіла, що донька пішла до магазину і жінка вирішила не зачиняти двері, а вийшовши у коридор побачила незнайомця, який швидко втік, проте жінка запамятала його і змогла дати орієнтири поліції.

Підозрюваного швидко затримали. Ним виявився житель Житомирщини 1985 року народження, який при собі мав речі 51-річної жінки, а також канабіс та амфетамін.

Судити правопорушника будут одразу за двома статтями, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нещодавно, у Броварах на Київщині чоловік здав речі у ломбард та імітував пограбування, щоб уникнути покарання від батьків.

Також, у Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її.