  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві наркоман пограбував квартиру на очах у власниці

    Підозрюваного швидко затримали - У Києві наркоман пограбував квартиру на очах у власниці
    Підозрюваного швидко затримали
    фото: kyiv.npu.gov.ua

    Інцидент трапився в Святошинському районі

    В Святошинському районі Києва стався інцидент. Наркоман пограбував киянку прямо у неї на очах. Про це повідомляє поліція Києва 15 лютого.

    Коли киянка вийшла до коридора, побачила чоловіка, який дістав з комоду гаманець з грошима та банківськими картками і втік.

    Жінка не розгубившись, відразу подзвонила в поліцію.Коли правоохоронці прибули на місце, вона розповіла, що донька пішла до магазину і жінка вирішила не зачиняти двері, а вийшовши у коридор побачила незнайомця, який швидко втік, проте жінка запамятала його і змогла дати орієнтири поліції.

    Підозрюваного швидко затримали. Ним виявився житель Житомирщини 1985 року народження, який при собі мав речі 51-річної жінки, а також канабіс та амфетамін.

    Судити правопорушника будут одразу за двома статтями, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Нещодавно, у Броварах на Київщині чоловік здав речі у ломбард та імітував пограбування, щоб уникнути покарання від батьків.

    Також, у Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її.

    Теги: Київ пограбування наркотики речі жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві наркоман пограбував квартиру на очах у власниці