У Києві позашляховик збив двох дівчат на пішохідному переході (фото)

У Києві в Деснянському районі сталася дорожньо-транспортна пригода – водій позашляховика Jeep збив двох пішоходів. Про це повідомляє Вартові Еспресо.

Інцидент стався ввечері на проспекті Лісовому.

«Двоє дівчат, 19 років переходили проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом та потрапили під позашляховик Jeep. Водій каже – їхав не швидко, але не побачив пішоходів через зустрічну маршрутку, яка закрила огляд», – йдеться у повідомленні.

Дівчата серйозних травм не отримали, однак медики «швидкої» доправили їх до лікарні для обстеження.

Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.