На Одещині піде під суд водій автоцистерни, який зливав у поле забруднені води

Водій перевозив баластні води, забруднені нафтопродуктами

В Одеській області судитимуть водія автоцистерни, який зливав у поле забруднені нафтопродуктами баластні води, повідомляє «Думська».

Слідство направило до суду обвинувальний акт щодо водія автоцистерни, який не відвозив небезпечні відходи на утилізацію, а просто зливав їх у поле.

У прокуратурі повідомили, що дії фігуранта кваліфікували за ч.1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель).

Встановлено, що водій надавав послуги підприємству з утилізації відходів з перевезення баластних вод, забруднених нафтопродуктами. Автомобіліст включився у незаконну угоду з представниками фірми і замість того, щоб привозити їм відходи на переробку, зливав їх в поле біля автобази в Суворовському районі Одеси.

Своїми діями фігурант завдав шкоди навколишньому середовищу на півмільйона гривень. Прокуратура вимагає у нього відшкодування збитку.

Нагадаємо, у грудні на заводі «АрселорМіттал Кривий Ріг» у результаті руйнування дамби відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Забруднена вода потрапила на сільськогосподарькі землі.

Також на Вінниччині слідчі повідомили про підозру керівнику державного підприємства, дії якого завдали мільйонних збитків екології регіону. 51-річний посадовець організував утилізацію небезпечних відходів тваринного походження у непристосованому для цього місці. Ігнорування правил призвело до забруднення земельної ділянки площею 1,3 га.

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