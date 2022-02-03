На Київщині молодик здав техніку в ломбард та інсценував кривавий напад (відео)

Потерпілий фарбою для волосся імітував кров на голові та на підлозі

У Броварах на Київщині чоловік здав речі у ломбард та імітував пограбування, щоб уникнути покарання від батьків. На чисту воду його вивели поліцейські, які приїхали на виклик, повідомляє пресслужба поліції.

«До поліції звернувся броварчанин та повідомив про те, що на його сина скоєно розбійний напад. Крім того, чоловік виявив у квартирі відсутність системного блоку та телевізору

На місце події прибули керівництво, наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативно група», – зазначається у повідомленні.

Молодик розповів правоохоронцям, що близько 13 години він повернувся додому і коли відкрив вхідні двері квартири, на нього напали невідомі та нанесли удар по голові, після чого він втратив свідомість. Прийшов до тями, коли повернувся батько.

Поліцейські оглянули місце події та встановили, що потерпілий фарбою для волосся імітував кров на голові та на підлозі, а речі здав до ломбарду.

Як з’ясувалося 19-річний молодик є безробітним. Виручені кошти витратив на поповнення рахунку онлайн-казино, історію вигадав, щоб уникнути покарання від батьків.

Поліцейські склади адміністративний матеріал за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції нагадали, що за завідомо неправдивий виклик поліцейських, рятувальників, медиків тощо передбачено штраф від 850 до 3400 гривень.

Нагадаємо, у Києві таксист напоїв пасажирку кавою з психотропами та пограбував.

До слова, на Вінниччині затримано банду грабіжників.