У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)
ВАЗ виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя
У неділю, 15 листопада, ввечері на перехресті Мінського проспекту і Окружної дороги сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ в'їхав у Toyota.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Як пояснив водій ВАЗа, ДТП сталося через те, що в його автівки відмовило зчеплення і він виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя.
У момент аварії в Toyota перебувала жінка з сином. Після огляду медиків з'ясувалося, що дитина не постраждала.
У водія ВАЗа розсічення на голові, але від медичної допомоги він відмовився.
Як повідомлялося, 15 листопада на Позняках новенький автомобіль Skoda Octavia провалився в яму, яку недбало залишили комунальні служби без загородження.