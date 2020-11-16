У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)

ВАЗ виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя

У неділю, 15 листопада, ввечері на перехресті Мінського проспекту і Окружної дороги сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ в'їхав у Toyota.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як пояснив водій ВАЗа, ДТП сталося через те, що в його автівки відмовило зчеплення і він виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя.

У момент аварії в Toyota перебувала жінка з сином. Після огляду медиків з'ясувалося, що дитина не постраждала.

У водія ВАЗа розсічення на голові, але від медичної допомоги він відмовився.

Як повідомлялося, 15 листопада на Позняках новенький автомобіль Skoda Octavia провалився в яму, яку недбало залишили комунальні служби без загородження.