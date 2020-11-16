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    У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)

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    ДТП сталося на перехресті - У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)
    ДТП сталося на перехресті
    Фото: Київ оперативний

    ВАЗ виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя

    У неділю, 15 листопада, ввечері на перехресті Мінського проспекту і Окружної дороги сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ в'їхав у Toyota.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як пояснив водій ВАЗа, ДТП сталося через те, що в його автівки відмовило зчеплення і він виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя.

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    У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві ВАЗ протаранив автівку з дитиною в салоні (фото, відео)

    У момент аварії в Toyota перебувала жінка з сином. Після огляду медиків з'ясувалося, що дитина не постраждала.

    У водія ВАЗа розсічення на голові, але від медичної допомоги він відмовився.

    Як повідомлялося, 15 листопада на Позняках новенький автомобіль Skoda Octavia провалився в яму, яку недбало залишили комунальні служби без загородження.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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