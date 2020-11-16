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    П’ять жертв і 36 постраждалих: тиждень на столичних дорогах був трагічним

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    13 листопада у Києві автомобіль вилетів на тротуар і збив чотирьох людей - П’ять жертв і 36 постраждалих: тиждень на столичних дорогах був трагічним
    13 листопада у Києві автомобіль вилетів на тротуар і збив чотирьох людей
    Фото: Магнолія-ТВ

    За тиждень внаслідок ДТП у Києві загинули чотири пішоходи і один пасажир автівки

    Упродовж минулого тижня, з 9 до 15 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 614 дорожньо-транспортних (для порівняння, тижнем раніше – 741).

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У тому числі 27 ДТП – із потерпілими (позаминулого тижня – 31).

    Внаслідок автопригод загинуло п'ятеро людей: четверо пішоходів та пасажир (тижнем раніше – двоє загиблих).

    Травмовані 36 учасників дорожнього руху (позаминулого тижня – 32), серед них – шестеро мотоциклістів і троє велосипедистів.

    Відбулося 13 наїздів на пішоходів, із них чотири – на пішохідних переходах.

    Оперативні дані Патрульної поліції Києва
    Оперативні дані Патрульної поліції Києва

    Нагадаємо, 13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

    У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

    Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

    Суд обрав запобіжний захід водію таксі у вигляді двох місяців арешту.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ смерть водій автомобіль
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