П’ять жертв і 36 постраждалих: тиждень на столичних дорогах був трагічним
За тиждень внаслідок ДТП у Києві загинули чотири пішоходи і один пасажир автівки
Упродовж минулого тижня, з 9 до 15 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 614 дорожньо-транспортних (для порівняння, тижнем раніше – 741).
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
У тому числі 27 ДТП – із потерпілими (позаминулого тижня – 31).
Внаслідок автопригод загинуло п'ятеро людей: четверо пішоходів та пасажир (тижнем раніше – двоє загиблих).
Травмовані 36 учасників дорожнього руху (позаминулого тижня – 32), серед них – шестеро мотоциклістів і троє велосипедистів.
Відбулося 13 наїздів на пішоходів, із них чотири – на пішохідних переходах.
Нагадаємо, 13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.
У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.
Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.
Суд обрав запобіжний захід водію таксі у вигляді двох місяців арешту.