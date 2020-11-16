П’ять жертв і 36 постраждалих: тиждень на столичних дорогах був трагічним

13 листопада у Києві автомобіль вилетів на тротуар і збив чотирьох людей

За тиждень внаслідок ДТП у Києві загинули чотири пішоходи і один пасажир автівки

Упродовж минулого тижня, з 9 до 15 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 614 дорожньо-транспортних (для порівняння, тижнем раніше – 741).

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У тому числі 27 ДТП – із потерпілими (позаминулого тижня – 31).

Внаслідок автопригод загинуло п'ятеро людей: четверо пішоходів та пасажир (тижнем раніше – двоє загиблих).

Травмовані 36 учасників дорожнього руху (позаминулого тижня – 32), серед них – шестеро мотоциклістів і троє велосипедистів.

Відбулося 13 наїздів на пішоходів, із них чотири – на пішохідних переходах.

Оперативні дані Патрульної поліції Києва

Нагадаємо, 13 листопада на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

Суд обрав запобіжний захід водію таксі у вигляді двох місяців арешту.