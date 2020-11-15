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    У Києві жорстоко покарали «героя парковки» (фото)

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    Невідомі зняли з автівки, яка неправильно припаркувалася, всі чотири колеса - У Києві жорстоко покарали «героя парковки» (фото)
    Невідомі зняли з автівки, яка неправильно припаркувалася, всі чотири колеса

    Водій припаркував автомобіль на газоні

    У Голосіївському районі Києва невідомі вирішили помститися водієві за нахабне паркування.

    Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент на мікрорайоні «Теремки-1».

    Там водій припаркував автомобіль на газоні, у зв'язку з чим отримав покарання: невідомі за таку нахабність зняли з автівки всі чотири колеса.

    До слова, за жовтень «герої парковки» сплатили до бюджету Києва понад 2 млн грн штрафів.

    Також повідомлялося, що у Києві зафіксували чергового «героя парковки».

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    Теги: Київ водій ПДР автомобіль
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