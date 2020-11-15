У Києві жорстоко покарали «героя парковки» (фото)

Невідомі зняли з автівки, яка неправильно припаркувалася, всі чотири колеса

Водій припаркував автомобіль на газоні

У Голосіївському районі Києва невідомі вирішили помститися водієві за нахабне паркування.

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент на мікрорайоні «Теремки-1».

Там водій припаркував автомобіль на газоні, у зв'язку з чим отримав покарання: невідомі за таку нахабність зняли з автівки всі чотири колеса.

До слова, за жовтень «герої парковки» сплатили до бюджету Києва понад 2 млн грн штрафів.

Також повідомлялося, що у Києві зафіксували чергового «героя парковки».