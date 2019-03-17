Чоловік на Київщині скоїв вбивство заради ігор на автоматах



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Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України

Чоловік вбив 58-річного місцевого жителя с. Пищики і вкрав 40 тис. грн.

У Сквирському районі на Київщині поліція розкрила вбивство та пограбування чоловіка. Про це інформує відділ комунікацій поліції Київської області.

Подія сталася в с. Пищики. Про неї на спецлінію 102 повідомив син загиблого.

На місце події негайно прибула слідчо – оперативна група та виявила загиблого 58-річного місцевого жителя, який знаходився на ліжку з раною на голові, і що з оселі зникла сума грошей у розмірі 40 тисяч гривень.

Співробітники поліції направили тіло на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В ході оперативно – розшукових дій, менше ніж за добу співробітники кримінальної поліції Київської області затримали 34-річного жителя села Пищики в м. Біла Церква, коли той витрачав гроші на гральних автоматах, на яких програв близько десяти тисяч. В подальшому при спілкуванні чоловік розповів, що на інші кошти він пиячив та вів розгульний спосіб життя.

Його затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.