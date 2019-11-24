150 Євро за громадянство. Правоохоронці викрили закарпатця, який підробляв паспорти Румунії



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Затриманий налагодив масове виробництво та збут підробок паспортів

23 листопада, у Рахові, правоохоронцями задокументовано факт збуту фальшивого паспорту громадянина Румунії місцевому мешканцю. Ціна оборудки склала 150 євро.

За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчими СУ ГУНП в Закарпатській області спільно із співробітниками Управління СБУ в Закарпатській області викрито закарпатця, який незаконно виготовляв для українців підроблені паспорти громадян Румунії. У подальшому, ці паспорти використовувались для нелегальної міграції.

За попередньою інформацією мешканець смт. Солотвино, налагодив масове виробництво та збут таких підробок. Фальшивки передавав замовникам після отримання узгодженої суми на свій банківський рахунок.

Попередня правова кваліфікація за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч.1 ст.358 КК України (підроблення та збут документів).

Наразі тривають обшуки та проводяться інші першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області. Прокуратура Закарпатської області забезпечує процесуальне керівництво за ходом слідства.

Нагадаємо, на Донбасі затримали бойовика «ЛНР», який їхав міняти український паспорт.

Як повідомлялося, у «Борисполі» затримала іранця з підробленим паспортом іспанця.