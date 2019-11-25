Поліція розшукує вандалів, які розмалювали пам’ятник у центрі Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На пам'ятнику Шолом-Алейхему з'явилася свастика Фото: Інформатор

Поліція встановлює осіб, причетних до правопорушення

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини пошкодження пам’ятника на столичному Печерську.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До столичної поліції звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам’ятник. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та задокументувала подію», - йдеться в повідомленні.

На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію. Окрім того, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років обмеження волі. Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення.

Як повідомлялося, вночі невідомиі намалювали на пам'ятнику Шолом-Алейхему у центрі Києва дві великі свастики червоного кольору.