У Києві перекинулися два автомобілі (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль Skoda перекинувся на вул. Героїв Дніпра, 22 Фото: Київ оперативний

Мокра дорога стала однією з причин ДТП

Сьогодні, 25 травня, на дорогах Києва сталося два ДТП із перекиданням автомобілів.

Про аварії повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, на Героїв Дніпра, 22 у ДТП потрапив автомобіль Skoda. За словами водія, його підрізав невідомий. Водій Skoda, уникаючи зіткнення, почав крутити кермо, але на слизькій дорозі не втримав авто і вилетів на узбіччя, де перекинувся на бік.

Обійшлося без травмованих.

Також водій просить відгукнутися свідків ДТП, щоб встановити автомобіль, який його підрізав.

На вулиці Мостицькій перекинувся Renault Duster. Як виявилось, перекиданню сприяло те, що чоловік наїхав на бровку. Принаймні, так стверджують свідки ДТП.

Серйозних травм водій не отримав.

Як повідомлялося, 24 травня внаслідок аварій на дорогах Київської області загинули четверо людей, серед яких є дитина. Також сталися 4 автопригоди із травмованими.