У Чернівцях на пішохідному переході авто збило жінку з дитиною



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30-річний водій легковика «Mazda» не впорався з керуванням

Внаслідок ДТП жінка отримала травми тазу, руки та забій хребта, а дитина – забій м’яких частин голови, - поліція

У Чернівцях сьогодні, 13 червня, водій не впорався з керування і наїхав на 47-річну жінку, яка з 3-річним онуком переходила дорогу. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернівецькій області, пише molbuk.ua.

Зазначається, що 30-річний водій легковика «Mazda» наїхав на людей на вулиці Комарова.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок ДТП жінка отримала травми тазу, руки та забій хребта, а дитина – забій м’яких частин голови.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.



Наразі поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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