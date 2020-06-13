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    Події в Україні

    У Чернівцях на пішохідному переході авто збило жінку з дитиною

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    30-річний водій легковика&nbsp;&laquo;Mazda&raquo; не впорався з керуванням - У Чернівцях на пішохідному переході авто збило жінку з дитиною
    30-річний водій легковика «Mazda» не впорався з керуванням

    Внаслідок ДТП жінка отримала травми тазу, руки та забій хребта, а дитина – забій м’яких частин голови, - поліція

    У Чернівцях сьогодні, 13 червня, водій не впорався з керування і наїхав на 47-річну жінку, яка з 3-річним онуком переходила дорогу.  Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернівецькій області, пише molbuk.ua.

    Зазначається, що 30-річний водій легковика «Mazda» наїхав на людей на вулиці Комарова.

    Правоохоронці повідомили, що внаслідок ДТП жінка отримала травми тазу, руки та забій хребта, а дитина – забій м’яких частин голови.

    На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

    Наразі поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося 11 червня, у Києві вантажівка врізалась у стовп: водія затисло в кабіні (відео).

    У середу, 10 червня, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський під Борисполем автомобіль Amulet на повному ходу в‘їхав у вантажівку. На місці ДТП загинули дві людини, що перебували в легковику.

    У ніч на 11 червня на трасі Київ – Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки. Внаслідок зіткнення виникло загорання автомобілів.

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