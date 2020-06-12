У Києві розпочалася військова призовна кампанія



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Є складнощі в організації медичного обстеження призовників

Київ разом із міським військовим комісаріатом працює над забезпеченням усім необхідним призовної військової кампанії 2020 року. Про це під час онлайн-брифінгу щодо організації проведення призову на строкову військову службу у червні-липні 2020 року повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Враховуючи важливість обороноздатності для країни, місто разом із Київським міським військовим комісаріатом максимально намагається забезпечити всім необхідним призов-2020. У всіх районах своєчасно сформовано відповідні комісії для проведення призовної кампанії, яка триватиме до кінця липня», - сказав він.

Мондриївській повідомив, що є певні складнощі в організації й вони пов’язані з реформою медицини. «Оскільки вона передбачає інший формат оплати медикам за додаткові обстеження, нам необхідний час для вирішення цих питань. Але, я впевнений, вже у наступному році на рівні державних органів вони будуть вирішені», - сказав посадовець.

«У свою чергу, ми просимо призовників бути відповідальними, діяти в рамах закону і водночас повідомляти відповідні органи у разі протиправних дій проти них», – заявив Мондриївський.

Він додав, що за останні два роки Збройні сили України вийшли на одні з кращих показників серед європейських збройних сил, і призовникам не варто турбуватися про умови строкової військової служби.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3553, який передбачає зміну системи виконання військового обов'язку та ведення військового обліку. Мова про запровадження призову резервістів без оголошення мобілізації в особливий період, що триває в Україні. Окрім того законопроєкт запроваджує кримінальну відповідальність за ухилення від такого призову. Документ визначено главою держави як невідкладний.

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