Головна Київ Новини
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого
Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
фото: Національна поліція України

Під час розмови на сходовій клітці неповнолітній двічі вдарив потерпілого ножем – у шию та праве плече

У Подільському районі столиці неповнолітній завдав ножових поранень 13-річному знайомому. Потерпілий дістав тяжкі травми, зокрема ушкодження плечової артерії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, між підлітками тривалий час виникали конфлікти через дівчину. Напад стався у під’їзді житлового будинку: підозрюваний прийшов до хлопця, якого вважав суперником, і під час розмови на сходовій клітці двічі вдарив його ножем – у шию та праве плече.

На крики пораненої дитини вийшов сусід, який одразу викликав медиків. Судово-медична експертиза встановила, що хлопець отримав різані рани шиї та правого плеча з ушкодженням плечової артерії – ці травми кваліфікували як тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника протягом кількох годин. Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У поліції не уточнюють точний вік нападника, проте сам факт оголошення підозри свідчить, що йому вже виповнилося щонайменше 14 років. Загальний вік кримінальної відповідальності в Україні настає з 16 років, однак за окремі тяжкі злочини – зокрема й за умисне тяжке тілесне ушкодження – притягують до відповідальності з 14 років (ч. 2 ст. 22 КК України).  

Нагадаємо,  у Білій Церкві на Київщині чоловік вчинив розбійний напад на перехожого. У кабіні ліфта він приставив ніж до грудей чоловіка та, погрожуючи зброєю, забрав його гроші. За даними правоохоронців, нападник зустрів потерпілого біля однієї з багатоповерхівок і звернувся до нього з проханням про допомогу. Після цього фігурант почав переслідувати чоловіка, зайшов за ним до ліфтової кабіни, де відібрав гроші та втік.

Теги: Київ поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місцях працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілу
В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина
7 листопада, 23:20
Щитова у багатоповерхівці вигоріла вщент
«Міна уповільненої дії»: столичний електрик пояснив, у чому небезпека масового використання інверторів
5 листопада, 13:05
Фахівці Шевченківського ШЕУ проводитимуть поточний ремонт підземного пішохідного переходу
Підземний перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито на ремонт
4 листопада, 12:21
Південний міст знову відкрили для автомобілів
Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс
30 жовтня, 21:01
Сьогодні заклад працює цілодобово, надаючи допомогу як цивільним, так і військовим
Комісія Київради підтримала повернення історичної назви лікарні №18: деталі
29 жовтня, 10:45
Загоряння виникло на першому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку
У Деснянському районі Києва палала квартира у гуртожитку (фото)
26 жовтня, 12:37
Вологість повітря у Києві становить 96%
Якість повітря у Києві 22 жовтня 2026 року після масованої ракетної атаки
22 жовтня, 08:50
Представник США додав, що американська сторона вивчає можливі проблеми з обробкою інформації
Рубіо пояснив, чому США двічі не попередили Україну про удари балістикою
20 жовтня, 15:20
Вологість повітря у Києві становить 97%
Якість повітря у Києві 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 08:13

Новини

Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого
У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха
У Чорнобильському заповіднику помічено рідкісного червонокнижного птаха
Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)
Росіяни пошкодили будівлю Національної академії мистецтв у Києві (фото)
Рух вулицею Вишгородською буде обмежено 14 та 15 листопада (схема)
Рух вулицею Вишгородською буде обмежено 14 та 15 листопада (схема)
Подвійний наїзд на переході: у Бучанському районі жінка загинула внаслідок ДТП
Подвійний наїзд на переході: у Бучанському районі жінка загинула внаслідок ДТП

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
128K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua