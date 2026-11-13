У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого

Під час розмови на сходовій клітці неповнолітній двічі вдарив потерпілого ножем – у шию та праве плече

У Подільському районі столиці неповнолітній завдав ножових поранень 13-річному знайомому. Потерпілий дістав тяжкі травми, зокрема ушкодження плечової артерії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, між підлітками тривалий час виникали конфлікти через дівчину. Напад стався у під’їзді житлового будинку: підозрюваний прийшов до хлопця, якого вважав суперником, і під час розмови на сходовій клітці двічі вдарив його ножем – у шию та праве плече.

На крики пораненої дитини вийшов сусід, який одразу викликав медиків. Судово-медична експертиза встановила, що хлопець отримав різані рани шиї та правого плеча з ушкодженням плечової артерії – ці травми кваліфікували як тяжкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника протягом кількох годин. Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У поліції не уточнюють точний вік нападника, проте сам факт оголошення підозри свідчить, що йому вже виповнилося щонайменше 14 років. Загальний вік кримінальної відповідальності в Україні настає з 16 років, однак за окремі тяжкі злочини – зокрема й за умисне тяжке тілесне ушкодження – притягують до відповідальності з 14 років (ч. 2 ст. 22 КК України).

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині чоловік вчинив розбійний напад на перехожого. У кабіні ліфта він приставив ніж до грудей чоловіка та, погрожуючи зброєю, забрав його гроші. За даними правоохоронців, нападник зустрів потерпілого біля однієї з багатоповерхівок і звернувся до нього з проханням про допомогу. Після цього фігурант почав переслідувати чоловіка, зайшов за ним до ліфтової кабіни, де відібрав гроші та втік.