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В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина
На місцях працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілу
фото: ДСНС Одещини (ілюстративне)

Одеська МВА: ворог пошкодив інфраструктуру міста

Російські війська знову атакували Одесу. Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру міста, одна людина загинула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

У відомстві підтвердили, що внаслідок чергової атаки ворога постраждала міська інфраструктура.

«Ворог знову атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні МВА.

Інших подробиць щодо місця удару, характеру пошкоджень та обставин загибелі людини міська адміністрація поки не оприлюднила.

Попередні атаки на Одесу та область

Упродовж дня російські війська також завдавали ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. За інформацією начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, на півночі регіону російський ударний безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Будівля зазнала значних руйнувань. Крім того, загорілася надвірна споруда.

В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина фото 1

В Одесі під час однієї з попередніх атак пошкоджень зазнала господарська будівля. Там виникла пожежа.

На той момент інформації про постраждалих не надходило. На місцях працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілу. Про це повідомляв начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина фото 2

О 16:24 начальник Одеської міської військової адміністрації також інформував про пожежу в господарській споруді та зазначав, що внаслідок тієї атаки постраждалих не було.

В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина фото 3

«На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Виникла пожежа в господарчій споруді», – повідомляв він.

В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина фото 4

За словами представника міської адміністрації, на місці працювали всі відповідні служби.

В Одесі внаслідок російської атаки загинула людина фото 5

Нагадаємо, Одеса регулярно зазнає російських атак, під час яких пошкоджень зазнають житлові будинки, підприємства та об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, 2 листопада російські війська атакували місто, четверо людей дістали поранення. Під ударом тоді опинилися інфраструктурні об'єкти та житлова забудова.

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Теги: поранення ворог безпілотник місто інфраструктура Одеса пожежа

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