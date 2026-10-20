Рубіо пояснив, чому США двічі не попередили Україну про удари балістикою

Держсекретар США назвав технічні проблеми можливим поясненням відсутності попереджень і заперечив припинення розвідувальної підтримки Києва

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що відсутність попереджень про російські балістичні удари по Україні 13-го та 18-го числа могла бути пов’язана з технічною проблемою. Він наголосив, що це не означає припинення надання Україні американських розвідувальних даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву представника США журналістам.

За словами держсекретаря, твердження про те, що українці гинуть через відмову США передавати інформацію, є неправдивими. Водночас він визнав, що могли виникнути труднощі з ідентифікацією отриманих даних, їх систематизацією та подальшим реагуванням.

«Я бачив, як хтось, пов’язаний з українським урядом, заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляють їм у наданні інформації. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності», – сказав Рубіо.

Він додав, що американська сторона вивчає можливі проблеми з обробкою інформації, однак, за її попередньою оцінкою, події 13-го та 18-го числа були пов’язані саме з технічним збоєм.

Рубіо припустив, що труднощі могли виникнути всередині процесу отримання, систематизації та використання інформації, переданої американською стороною. Проте він не уточнив, у якій саме системі стався збій і хто відповідав за його усунення.

Держсекретар не навів технічних подробиць інцидентів і не повідомив, чи вдалося вже остаточно встановити причини проблем. За його словами, обставини цих випадків ще вивчають.

Окремо держсекретар заявив, що президент США Дональд Трамп гостро реагує на припущення, нібито Вашингтон навмисно намагається завдати шкоди Україні або позбавити її необхідної підтримки.

Рубіо назвав такі звинувачення несправедливими щодо американського президента та запевнив, що США не припиняли передавати Україні розвідувальну інформацію.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Головними темами стали посилення протиповітряної оборони України, своєчасне попередження про російські ракетні атаки та ситуація із супутниковими системами Starlink і Starshield.

Також зазначимо, що нещодавно Сполучені Штати Америки знову не надали Україні завчасного попередження про балістичну атаку Росії на Київ.