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Якість повітря у Києві 22 жовтня 2026 року після масованої ракетної атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Якість повітря у Києві 22 жовтня 2026 року після масованої ракетної атаки
Вологість повітря у Києві становить 96%
фото: glavcom.ua

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

Станом на ранок 22 жовтня у столиці після масованої ракетної атаки РФ зберігається переважно помірний рівень якості повітря, однак у деяких районах зафіксовано шкідливі показники. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 22 жовтня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 22 жовтня 2026 року в Києві загалом якість повітря є помірною. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Дніпровському районі – 41 AQI. У Солом'янському та Шевченківському районах зафіксовано найвищий, помірний забруднення повітря – 95 та 91 AQI відповідно.

Якість повітря у Києві 22 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 22 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Зокрема, на вулиці Івана Пулюя, 1 зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря – 181 AQI, на просп. Європейського Союзу, 84 – 157 AQI, а на вулиці Кудрявській, 21 – 152 AQI.

Якість повітря, зафіксована на вул. Івана Пулюя,1 у Києві 22 жовтня 2026 року
Якість повітря, зафіксована на вул. Івана Пулюя,1 у Києві 22 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com
Якість повітря на прост Європейського Союзу у Києві, зафіксована 22 жовтня 2026 року
Якість повітря на прост Європейського Союзу у Києві, зафіксована 22 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com
Якість повітря на вул. Кудрявській у Києві 22 жовтня 2026 року
Якість повітря на вул. Кудрявській у Києві 22 жовтня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 22 жовтня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 22 жовтня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей. 

Теги: повітря Київ

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