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Підземний перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито на ремонт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Підземний перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито на ремонт
Фахівці Шевченківського ШЕУ проводитимуть поточний ремонт підземного пішохідного переходу
фото: Уніан

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту

До 7 грудня частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності у Києві. Причина – ремонтні роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва.

Як поінформували у комунальній корпорації «Київавтодор», фахівці Шевченківського ШЕУ проводитимуть поточний ремонт підземного пішохідного переходу. 

Зазначається, що роботи виконуватимуть поетапно з частковим обмеженням руху пішоходів.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в столиці залишається складна ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Комунальні служби та енергетики безперервно працюють над відновленням життєдіяльності міста. «Главком» зібрав актуальну інформацію про стан водопостачання, електромереж та роботу транспорту станом на ранок 4 листопада. 

Як повідомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

До слова, у Бучанській громаді через критичну ситуацію з електропостачанням готуються розгортати додаткові пункти незламності. Наразі всі котельні працюють на дизельних генераторах, а об’єкти водопостачання – від генераторів та акумуляторів.  Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залишаються невтішними. 

 

Теги: метро Київ

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