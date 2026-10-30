Головна Київ Новини
search button user button menu button

Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс
Південний міст знову відкрили для автомобілів
скриншот з відео

Автомобілі вже можуть проїхати мостом в обидва боки, однак для цього доступна лише одна смуга в кожному напрямку

У Києві повністю відновили двосторонній рух автомобілів Південним мостом. Наразі транспорт може проїхати однією смугою з лівого на правий берег та однією смугою у зворотному напрямку. Крім того, із суботи, 31 жовтня, через мостову споруду знову курсуватимуть автобуси трьох маршрутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За інформацією міської влади, автомобільний рух Південним мостом відновили в обох напрямках. Водночас для проїзду в кожен бік наразі доступна лише одна смуга.

Крім того, з 31 жовтня відновлять рух пасажирського транспорту через Південний міст. Йдеться про автобусні маршрути № 22-ТЛ, № 22-ТД та № 91-Т.

У КМДА пояснили, що через установлені вагові обмеження на цих маршрутах працюватимуть одиночні автобуси довжиною 12 метрів. Такий транспорт відповідає допустимим параметрам навантаження на мостову споруду. Рух автобусів організують із дотриманням установлених інтервалів.

Нагадаємо, 30 жовтня у столиці розпочали відновлення автомобільного руху Південним мостом. Спочатку проїзд відкрили з лівого на правий берег Києва.

Водночас для автомобільного транспорту встановили обмеження за масою. Зокрема, проїзд мостом дозволили транспортним засобам вагою до 10 тонн.

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс
Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс
Скільки заробляє швачка у Києві: несподівані цифри
Скільки заробляє швачка у Києві: несподівані цифри
Рух авто обмежений, люди йдуть пішки: ситуація на Південному мосту після обіцянки відкриття
Рух авто обмежений, люди йдуть пішки: ситуація на Південному мосту після обіцянки відкриття
Дослідження викрило, які голосування у Київраді ігнорують депутати від забороненої ОПЗЖ
Дослідження викрило, які голосування у Київраді ігнорують депутати від забороненої ОПЗЖ
Скандал у лікарні Боярки: заклад позбавлено права приймати дітей з опіками
Скандал у лікарні Боярки: заклад позбавлено права приймати дітей з опіками
Музей української діаспори відновив роботу після обстрілу РФ 22 жовтня
Музей української діаспори відновив роботу після обстрілу РФ 22 жовтня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
114K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua