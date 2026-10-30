Південний міст у Києві: рух відновлено в обох напрямках, але є нюанс

Південний міст знову відкрили для автомобілів

Автомобілі вже можуть проїхати мостом в обидва боки, однак для цього доступна лише одна смуга в кожному напрямку

У Києві повністю відновили двосторонній рух автомобілів Південним мостом. Наразі транспорт може проїхати однією смугою з лівого на правий берег та однією смугою у зворотному напрямку. Крім того, із суботи, 31 жовтня, через мостову споруду знову курсуватимуть автобуси трьох маршрутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За інформацією міської влади, автомобільний рух Південним мостом відновили в обох напрямках. Водночас для проїзду в кожен бік наразі доступна лише одна смуга.

Крім того, з 31 жовтня відновлять рух пасажирського транспорту через Південний міст. Йдеться про автобусні маршрути № 22-ТЛ, № 22-ТД та № 91-Т.

У КМДА пояснили, що через установлені вагові обмеження на цих маршрутах працюватимуть одиночні автобуси довжиною 12 метрів. Такий транспорт відповідає допустимим параметрам навантаження на мостову споруду. Рух автобусів організують із дотриманням установлених інтервалів.

Нагадаємо, 30 жовтня у столиці розпочали відновлення автомобільного руху Південним мостом. Спочатку проїзд відкрили з лівого на правий берег Києва.

Водночас для автомобільного транспорту встановили обмеження за масою. Зокрема, проїзд мостом дозволили транспортним засобам вагою до 10 тонн.