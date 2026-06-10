Погрожував ножем у кабіні ліфта: жителю Київщини повідомлено про підозру в розбої

Затриманий раніше був неодноразово судимий за майнові злочини та угон транспортного засобу

У Білій Церкві на Київщині чоловік вчинив розбійний напад на перехожого. У кабіні ліфта він приставив ніж до грудей чоловіка та, погрожуючи зброєю, забрав його гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронців, нападник зустрів потерпілого біля однієї з багатоповерхівок і звернувся до нього з проханням про допомогу. Після цього фігурант почав переслідувати чоловіка, зайшов за ним до ліфтової кабіни, де відібрав гроші та втік.

Патрульні поліцейські за орієнтуванням виявили нападника в під’їзді сусіднього будинку та передали слідчо-оперативній групі.

Ніж нападника, вилучений поліцією фото: Національна поліція України

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В його організмі виявили 1,37 проміле алкоголю. Як з'ясувалося, затриманий раніше був неодноразово судимий за майнові злочини та угон транспортного засобу.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Суд уже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці завершено розслідування зухвалого розбійного нападу на проспекті Науки. Інцидент стався, коли до 23-річного хлопця на вулиці підійшов незнайомець і попросив цигарку. Не чекаючи відповіді, нападник дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя потерпілому. Після цього зловмисник відтягнув дезорієнтовану жертву за будівлю магазину і, погрожуючи повторним застосуванням спецзасобу, вимагав віддати всі готівку.

До слова, невідомий чоловік жорстоко побив вагітну жінку на Берестейському проспекті у Києві, нападник утік із місця події і тепер його розшукують. За словами киянки, її знайома чекала на транспорт на зупинці, коли підійшов дивний чоловік та несподівано вдарив її й почав погрожувати: казав, що згвалтує та вб'є її.