У Києві піднято кримськотатарський прапор на знак солідарності та підтримки (фото)

Сьогодні кримськотатарський прапор майорить не лише біля мерії, а й уздовж головної вулиці столиці

26 червня, у День кримськотатарського прапора, біля будівлі Київської міської державної адміністрації урочисто підняли національний стяг кримських татар. Ця церемонія вже стала доброю традицією у столиці й знаком поваги до корінного народу Криму, який сьогодні, разом з усім українським народом, бореться за свободу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА

Участь у піднятті прапора взяли представники кримськотатарської громади, міської влади, військові та громадськість, зокрема голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров взяв участь у піднятті прапора фото: КМДА

Кримськотатарський прапор майорить над будівлею КМДА фото: КМДА

Також сьогодні кримськотатарський прапор майорить не лише біля мерії, а й уздовж головної вулиці столиці − як знак солідарності, справедливості й спільної мети.

Церемонія, яка відбувалася у робочий час, зібрала невелику кількість людей фото: КМДА

Кияни та гості столиці у День кримськотатарського прапора біля будівлі Київської міської державної адміністрації під час урочистого підняття національного стяга кримських татар фото: КМДА

Кримськотатарські прапори майорять біля мерії та вздовж головної вулиці столиці фото: КМДА

Нагадаємо, 26 червня в Україні відзначається День кримськотатарського прапора. Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року, символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Кримськотатарський прапор став символом боротьби за Крим не лише для кримськотатарського народу, а й для всієї України. Це прапор незламності, мужності та нескореності корінного народу, який продовжує боротьбу за свободу, гідність і свої права.

Стяг був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу у Бахчисараї. За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався. Був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

Кримськотатарський прапор є символом нескореного народу, його історії, гідності та боротьби, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров з нагоди відзначення Дня прапора кримськотатарського народу.