Україна близька до моменту, коли можна закінчити війну – Зеленський

Володимир Зеленський: «Ми не хочемо продовження війни, але якщо вихід тільки такий, ми будемо боротися за себе»

«Україні потрібна сильна допомога від Сполучених Штатів, а США потрібна єдність з Європою»

Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні зупинити її. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, передає «Главком».

«Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них (у РФ – «Главком»), «Павутина», хоч вони і бісяться, вони все розуміють. Вони все розуміють, що якщо ось будуть такі кейси з 20 тисячами ракет (днями США передали 20 тисяч ракет на Близький Схід, які спершу призначалися для України – «Главком»), то ми будемо розраховувати на свої сили. А що таке наші сили? Не давати можливості вбивати нас, не давати можливості бомбардувати нас. Тобто ми будемо розвивати тоді цей напрямок. І «рускіє» розуміють, якщо ми будемо розвивати саме цей напрямок», – сказав він.

Крім того, глава української держави пояснив, як можна змусити Путіна закінчити війну.

«Ми не хочемо продовження війни, але якщо вихід тільки такий, ми будемо боротися за себе. Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна, сильна допомога від Сполучених Штатів. Сполученим Штатам потрібна єдність з Європою і все таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить. Точно не песимістично. Я говорю про реальність», – додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.