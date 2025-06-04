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Рух вулицею Чистяківською обмежено до серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вулицею Чистяківською обмежено до серпня
Дорожні служби проводять поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського
фото з відкритих джерел

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

З 4 червня та орієнтовно до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор». 

Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Із 4 червня рух вулицею Чистяківською частково обмежено
Із 4 червня рух вулицею Чистяківською частково обмежено
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 4 до 6 червня буде частково обмежено рух транспорту Кільцевою дорогою

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: ремонт Київавтодор обмеження Київ дороги

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