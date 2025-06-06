Атака на Київ: масштабні руйнування зафіксовано у шести районах міста (фото, відео)
За останніми даними, у Києві загинуло щонайменше чотири особи
У ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.live та соцмережі.
За останніми даними, у Києві загинуло щонайменше чотири особи. Ще 16 людей отримали поранення, десятеро з них були госпіталізовані, іншим надали допомогу на місці. У кількох точках досі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Солом’янський район постраждав найбільше: там спалахнула масштабна пожежа в нежитловому ангарі площею близько 500 кв. м, а також виникло загоряння на 11 поверсі житлового 16-поверхового будинку. Вогнеборці врятували трьох людей, пожежу вдалося ліквідувати. Також під час атаки було пошкоджено будівлю Центральної бібліотеки Солом'янсьного району імені Григорія Сковороди.
У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків щонайменше в трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі, жертв і загорянь попередньо не виявлено. Водночас на цій ділянці постраждала колія метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна», жертв не виявлено.
У Голосіївському районі горів об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти, автомобіль біля АЗС та об’єкти в нежитловій забудові. Також зафіксовано падіння уламків у кількох місцях.
У Деснянському районі на відкритій території було виявлено уламки збитого БпЛА, обійшлося без ушкоджень і жертв.
Також відомо, що в Шевченківському районі зафіксовано пожежу в зоні нежитлової забудови, триває уточнення інформації.
У Дніпровському районі пошкоджено автозаправну станцію, а також повідомляється про падіння уламків на інших ділянках. Вибиті вікна в житлових будинках і закладах соціальної сфери поблизу осередків займання.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 6 червня лунала серія потужних вибухів, виникли перебої зі світлом. Крім того, в столиці виникли проблеми з роботою метрополітену: через обстріл Росії є пошкодження на коліях.
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