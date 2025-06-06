Атака на Київ: масштабні руйнування зафіксовано у шести районах міста (фото, відео)

За останніми даними, у Києві загинуло щонайменше чотири особи

У ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.live та соцмережі.

Вигоріла квартира в будинку фото: Новини.ive

За останніми даними, у Києві загинуло щонайменше чотири особи. Ще 16 людей отримали поранення, десятеро з них були госпіталізовані, іншим надали допомогу на місці. У кількох точках досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Солом’янський район постраждав найбільше: там спалахнула масштабна пожежа в нежитловому ангарі площею близько 500 кв. м, а також виникло загоряння на 11 поверсі житлового 16-поверхового будинку. Вогнеборці врятували трьох людей, пожежу вдалося ліквідувати. Також під час атаки було пошкоджено будівлю Центральної бібліотеки Солом'янсьного району імені Григорія Сковороди.

Під час атаки було пошкоджено будівлю Центральної бібліотеки Солом'янсьного району імені Григорія Сковороди фото: Телеграф

Наслідки нічної масованої атаки РФ на Соломʼянський район столиці pic.twitter.com/946jFzC12z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2025 Наслідки нічної масованої атаки РФ на Соломʼянський район столиці

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків щонайменше в трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі, жертв і загорянь попередньо не виявлено. Водночас на цій ділянці постраждала колія метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна», жертв не виявлено.

пошкодження лінії метро фото: соцмережі

Пошкодження метро фото: соцмережі

У Голосіївському районі горів об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено заклад освіти, автомобіль біля АЗС та об’єкти в нежитловій забудові. Також зафіксовано падіння уламків у кількох місцях.

У Деснянському районі на відкритій території було виявлено уламки збитого БпЛА, обійшлося без ушкоджень і жертв.

Також відомо, що в Шевченківському районі зафіксовано пожежу в зоні нежитлової забудови, триває уточнення інформації.

У Дніпровському районі пошкоджено автозаправну станцію, а також повідомляється про падіння уламків на інших ділянках. Вибиті вікна в житлових будинках і закладах соціальної сфери поблизу осередків займання.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 6 червня лунала серія потужних вибухів, виникли перебої зі світлом. Крім того, в столиці виникли проблеми з роботою метрополітену: через обстріл Росії є пошкодження на коліях.