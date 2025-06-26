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Україна відзначає День кримськотатарського прапора: історія та традиції свята

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна відзначає День кримськотатарського прапора: історія та традиції свята
Другий Курултай кримськотатарського народу у червні 1991 року поновив статус прапора як національного символу
фото: ctrcenter.org

Рустем Умєров: «Кримськотатарський прапор поруч з українським став символом спротиву окупації, боротьби з колоніальним злом та віри у свободу»

Сьогодні, 26 червня, в Україні відзначається День кримськотатарського прапора. Про це повідомляє пресслужба Кримськотатарського Ресурсного Центру.

Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року, символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Кримськотатарський прапор став символом боротьби за Крим не лише для кримськотатарського народу, а й для всієї України. Це прапор незламності, мужності та нескореності корінного народу, який продовжує боротьбу за свободу, гідність і свої права.

Стяг був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу у Бахчисараї. За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався. Був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

Кримськотатарський прапор є символом нескореного народу, його історії, гідності та боротьби, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров з нагоди відзначення Дня прапора кримськотатарського народу.

За словами глави Міноборони, для всієї України й багатьох країн світу кримськотатарський прапор поруч з українським став символом спротиву окупації, боротьби з колоніальним злом та віри у свободу. «Тимчасова окупація триває вже понад 11 років. За цей час Росія системно переслідує кримських татар: людей викрадають, катують, кидають за ґрати – іноді лише за те, що вони вивісили свій прапор. Але дух не зламати», – каже він.

Як наголосив Умєров, у цей день Україна згадує кожного, хто зазнав репресій. «Крим був, є і буде українським», – додав чиновник.

Зауважимо, прапор кримських татар є національною символікою. Це полотнище блакитного кольору із жовтим гербом (тамгою) у верхньому лівому куті. Блакитний колір – традиційний колір тюркських народів – використовувався ще на стягах Кримського ханства.

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Нідерландів 19 червня підтримала визнання депортації кримських татар 1944 року геноцидом. Документ також наголошує, що після окупації Криму Росією у 2014 році багато кримських татар зазнали переслідувань, безпідставних арештів, тортур та зникнень безвісти.

Як відомо, 18 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Це – День боротьби за права кримських татар. Їх депортація в травні 1944 року – один із найбільших злочинів радянського режиму, геноцид корінного народу півострова.

До слова, Кабмін затвердив використання нового правопису кримськотатарської мови на основі латиниці, який був схвалений Національною комісією з кримськотатарської мови.

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Теги: Рустем Умєров прапор кримські татари

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