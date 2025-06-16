16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено укладати угоди

Сьогодні, 16 червня, Міжнародний день африканської дитини та Міжнародний день водоспаду. Віряни вшановують пам'ять святого чудотворця Тихона Аматунтського.

Міжнародний день африканської дитини

16 червня кожного року світ відзначає Міжнародний день африканської дитини (International Day of the African Child). Подію започаткувала Організація африканської єдності у 1991 році.

Цей день є річницею демонстрації в Соуето (ПАР), коли темношкірі школярі вийшли відстоювати право на освіту рідною мовою та домогтись покращення шкільного навчання в цілому. Влада почала стріляти в демонстрантів, внаслідок чого загинуло близько 600 осіб та приблизно 6 тисяч заарештували. Ці події відбулись саме 16 червня у 1976 році.

Міжнародний день водоспаду

Щороку 16 червня відзначається Міжнародний день водоспаду. Цей день присвячений святкуванню природного дива водоспадів, які є одними з елементів ландшафту нашої планети, що вражає та захоплює.

Водоспади бувають різних форм і розмірів, від пологих каскадів до бурхливих потоків води. Вони забезпечують не тільки приголомшливе візуальне видовище, але й необхідні ресурси для життя, включаючи прісну воду для пиття, зрошення та відпочинку. У цей день люди відвідують водоспади по всьому світу або дізнаються більше про їхнє екологічне значення.

Яке сьогодні релігійне свято

Святитель Тихон, єпископ Амафунтський, народився в місті Амафунті на острові Кіпр. Батьки виховали сина в християнському благочесті, навчили читання Священних книг. Збереглися відомості, що дар чудотворення проявився у святого Тихона ще в юнацькому віці.

Святитель Тихон усердно трудився над викоріненням залишків язичництва на Кіпрі, знищував ідольські капища і насаджував християнську віру. Святитель був милостивим, двері його будинку були відкриті для всіх, він з любов'ю вислуховував і виконував прохання кожного, хто приходив до нього. Не боячись погроз і мук, він твердо і безстрашно сповідував свою віру перед поганами. У службі святителю Тихону вказується, що він передбачав час свого упокоєння, яке сталося в 425 році.

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Що не можна робити цього дня

Не можна лихословити і сваритися з рідними.

Важку фізичну працю краще відкласти.

Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.

Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

Народні прикмети

Дощ – до великого врожаю грибів; південний вітер – погода буде доброю; туман – до сонячної погоди.

Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ.

Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів.

Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.

Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу.

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.

Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Пам’ятні події 16 червня

У 1998 році вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика, на ім'я Шон.

У 1940 році СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення в ці країни додаткових радянських підрозділів. На наступний день Червона Армія окупувала Естонію та Латвію.

У 1934 році в Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

У 1919 році Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі.

У 1903 році створена компанія Ford Motor.

У 1874 році відбулося урочисте відкриття Кавендішської лабораторії (Кембридж, Англія).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.