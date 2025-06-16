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16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 червня – Міжнародний день водоспаду
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено укладати угоди

Сьогодні, 16 червня, Міжнародний день африканської дитини та Міжнародний день водоспаду. Віряни вшановують пам'ять святого чудотворця Тихона Аматунтського.

Міжнародний день африканської дитини

16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

16 червня кожного року світ відзначає Міжнародний день африканської дитини (International Day of the African Child). Подію започаткувала Організація африканської єдності у 1991 році.

Цей день є річницею демонстрації в Соуето (ПАР), коли темношкірі школярі вийшли відстоювати право на освіту рідною мовою та домогтись покращення шкільного навчання в цілому. Влада почала стріляти в демонстрантів, внаслідок чого загинуло близько 600 осіб та приблизно 6 тисяч заарештували. Ці події відбулись саме 16 червня у 1976 році.

Міжнародний день водоспаду

16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щороку 16 червня відзначається Міжнародний день водоспаду. Цей день присвячений святкуванню природного дива водоспадів, які є одними з елементів ландшафту нашої планети, що вражає та захоплює.

Водоспади бувають різних форм і розмірів, від пологих каскадів до бурхливих потоків води. Вони забезпечують не тільки приголомшливе візуальне видовище, але й необхідні ресурси для життя, включаючи прісну воду для пиття, зрошення та відпочинку. У цей день люди відвідують водоспади по всьому світу або дізнаються більше про їхнє екологічне значення.

Яке сьогодні релігійне свято

Святитель Тихон, єпископ Амафунтський, народився в місті Амафунті на острові Кіпр. Батьки виховали сина в християнському благочесті, навчили читання Священних книг. Збереглися відомості, що дар чудотворення проявився у святого Тихона ще в юнацькому віці.

Святитель Тихон усердно трудився над викоріненням залишків язичництва на Кіпрі, знищував ідольські капища і насаджував християнську віру. Святитель був милостивим, двері його будинку були відкриті для всіх, він з любов'ю вислуховував і виконував прохання кожного, хто приходив до нього. Не боячись погроз і мук, він твердо і безстрашно сповідував свою віру перед поганами. У службі святителю Тихону вказується, що він передбачав час свого упокоєння, яке сталося в 425 році.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лихословити і сваритися з рідними.
  • Важку фізичну працю краще відкласти.
  • Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.
  • Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

Народні прикмети

  • Дощ – до великого врожаю грибів; південний вітер – погода буде доброю; туман – до сонячної погоди.
  • Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ.
  • Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів.
  • Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.
  • Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу.
  • Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.
  • Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Пам’ятні події 16 червня

  • У 1998 році вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика, на ім'я Шон.
  • У 1940 році СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення в ці країни додаткових радянських підрозділів. На наступний день Червона Армія окупувала Естонію та Латвію.
  • У 1934 році в Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).
  • У 1919 році Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі.
  • У 1903 році створена компанія Ford Motor.
  • У 1874 році відбулося урочисте відкриття Кавендішської лабораторії (Кембридж, Англія).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.

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Теги: свята релігія Україна традиції свято

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