У Мархалівці через атаку росіян вщент зруйновано будинок гендиректора одного з телеканалів

За словами Геращенко, від будинку і автівки Мжельських не залишилося нічого

Під час масованої ворожої атаки на селище Мархалівка під Києвом тиждень тому було зруйновано цілу вулицю

Під час атаки на Київщину у ніч проти 25 травня було зруйновано будинок співвласника ТОВ «Вільні медіа» та генерального директора «5 каналу» Володимира Мжельського. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у фейсбуці, інформує «Главком».

«Це все, що залишилося від затишного гостинного дому родини редактора «5 канал» Володимира Мжельського. Під час масованої ворожої атаки на селище Мархалівка під Києвом тиждень тому було зруйновано цілу вулицю. Родина Володі і досі відходить від стресу, тому тільки зараз розповідаємо про цей жах», – повідомила Геращенко.

Будинок Володимира та Анжеліки Мжельських у Мархалівці після атаки росіян фото: Ірина Геращенко/Facebook

Вона додала, що всі члени родини залишились живі, але «дітей посікло склом, зашивали в лікарні рани».

Володимир Мжельський сидить на руїнах власного будинку фото: Ірина Геращенка/Facebook

За словами Геращенко, від будинку і автівки не залишилося нічого.

Нагадаємо, що вночі 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. У Київській області внаслідок атаки загинули четверо людей, 33 постраждали.

Зокрема, в селі Мархалівка Київської області внаслідок російської ракетно-дронової атаки зазнали пошкоджень 22 приватні будинки, більшість зруйновані.

«Главком» писав, що у Мархалівці під час російського обстрілу у ніч на 25 травня загинув 77-річний науковець Микола Ліхтер. Він був доцентом Національного університету біоресурсів та природокористування України та мав понад 50 років наукового стажу.