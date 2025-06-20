24-річний водій дрифтував на парковці біля столичного ТРЦ: як поліція покарала порушника

24-річного «любителя дрифту», відео з яким ширилося соцмережами, притягнуто до відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що під час моніторингу Інтернету працівники поліції виявили відео, на якому водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на парковці біля торгово-розважального центру у Подільському районі столиці.

Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 24-річний керманич BMW, на якого патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

Як повідомили у поліції, дізнавачі районного управління поліції вилучили автомобіль.

Дізнавачі районного управління поліції вилучили автомобіль фото: Національна поліція України/Facebook

Патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали на порушника за двома статтями фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція попереджає водіїв про небезпеку та відповідальність за дрифт авто на дорогах загального користування. Подібні небезпечні маневри створюють загрозу для всіх учасників дорожнього руху!.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко висловив глибоке обурення поведінкою деяких водіїв, які влаштували дрифт у центрі Києва, коли місто оговтувалося від чергового російського обстрілу 17 червня. Ткаченко заявив, що подібній поведінці «не повинно бути місця в столиці та по всій країні, яка щоденно виборює право на виживання». За його словами, у відповідь на численні скарги, влада вже почала розробляти механізми боротьби з такими порушеннями.