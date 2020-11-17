До боротьби зі снігопадом готові понад 500 одиниць спецтехніки

У вівторок, 17 листопада, у Києві очікується перший сніг. Опади у вигляді мокрого снігу розпочнуться увечері і триватимуть до ранку 18 листопада.

Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники готов до снігопадів.

«Маємо 544 одиниці спеціальної техніки. Щоб не допустити ожеледиці, ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами», - повідомили у Київавтодорі.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Як повідомлялося, 17 листопада у всіх західних, а також в деяких центральних, південних та східних областях очікуються опади, місцями сніг.

У Києві 17 листопада буде без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень — близько 0°.

На дорогах в Україні очікується ожеледиця.

Нагадаємо, у Харкові у неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг.