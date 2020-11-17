  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київ насувається негода: дорожники приготувались до снігопаду

    • Розсилка
    Синоптики прогнозують мокрий сніг у столиці - На Київ насувається негода: дорожники приготувались до снігопаду
    Синоптики прогнозують мокрий сніг у столиці
    Фото: УНІАН

    До боротьби зі снігопадом готові понад 500 одиниць спецтехніки

    У вівторок, 17 листопада, у Києві очікується перший сніг. Опади у вигляді мокрого снігу розпочнуться увечері і триватимуть до ранку 18 листопада.

    Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Зазначається, що дорожники готов до снігопадів.

    «Маємо 544 одиниці спеціальної техніки. Щоб не допустити ожеледиці, ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами», - повідомили у Київавтодорі.

    Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

    Як повідомлялося, 17 листопада у всіх західних, а також в деяких центральних, південних та східних областях очікуються опади, місцями сніг.

    У Києві 17 листопада буде без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень — близько 0°. 

    На дорогах в Україні очікується ожеледиця.

    Нагадаємо, у Харкові у неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies