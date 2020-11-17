На Київ насувається негода: дорожники приготувались до снігопаду
До боротьби зі снігопадом готові понад 500 одиниць спецтехніки
У вівторок, 17 листопада, у Києві очікується перший сніг. Опади у вигляді мокрого снігу розпочнуться увечері і триватимуть до ранку 18 листопада.
Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
Зазначається, що дорожники готов до снігопадів.
«Маємо 544 одиниці спеціальної техніки. Щоб не допустити ожеледиці, ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами», - повідомили у Київавтодорі.
Водіїв закликають бути обачними на дорогах.
Як повідомлялося, 17 листопада у всіх західних, а також в деяких центральних, південних та східних областях очікуються опади, місцями сніг.
У Києві 17 листопада буде без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень — близько 0°.
На дорогах в Україні очікується ожеледиця.
Нагадаємо, у Харкові у неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг.