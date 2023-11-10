Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві після реконструкції відкрилась автостанція Дачна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Києві після реконструкції відкрилась автостанція Дачна
В Києві відкрилась автостанція Дачна в рамках глобального проекту «розумний автовокзал»
фото: прес-служба Укрпас

Укрпас запровадив інноваційну цифрову систему «розумного» автовокзалу

В Києві після реконструкції відкрилась автостанція Дачна. Це перша автостанція в Україні, яку модернізовано з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє РБК-Україна.

Відкриття автостанції відбулось за участі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, голови Державної служби з безпеки на транспорті Євгена Зборовського та власника компанії Укрпас Олега Міщенко.

Так, було повністю оновлено фасад станції, проведений ремонт всередині приміщення, ремонт вбиралень. Також автостанція інклюзивна, має кімнату по догляду за дитиною та зал очікування з кавʼярнею.

Також на автостанції встановлено термінал для поповнення та купівлі карток на проїзд у громадському транспорті від «Київ Цифровий».

Автостанція стала другою в Україні, де впроваджено автостанційне рішення. Воно є частиною глобального проекту під назвою «розумний автовокзал».

«Автостанція Дачна – приклад зручного сервісу для пасажира та перевізника. Разом з партнерами Київпассервіс Укрпас запровадив інноваційну цифрову систему «розумного» автовокзалу. Йдеться про автономну систему та ряд фінансових послуг, які дозволяють забезпечити безпеку пасажира, а також зробити роботу перевізника максимально комфортною», – розповів Олег Міщенко.

Відкриття автостанції відбулось за участі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, голови Державної служби з безпеки на транспорті Євгена Зборовського та власника компанії Укрпас Олега Міщенко
Відкриття автостанції відбулось за участі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, голови Державної служби з безпеки на транспорті Євгена Зборовського та власника компанії Укрпас Олега Міщенко
фото: прес-служба Укрпас

Він нагадав, що повноцінне автостанційне рішення вже рік працює на Центральному автовокзалі Києва.

«Це закрита територія, автоматична фіксація автобусів при заїзді/виїзді з автовокзалу, турнікети зі зчитування QR-коду квитка, можливість скористатись доступними опціями на автовокзалі без допомоги людини та багато іншого. Ці опції також впроваджені на автостанції Дачна», – додав власник Укрпас.

За його словами, зараз дуже важливо акумулювати зусилля держави та бізнесу в боротьбі з нелегальними перевізниками.

«Для нас важливо, щоб перевізники працювали легально, забезпечували безпеку пасажира та сплачували податки. Податки – підтримка ЗСУ, ЗСУ – перемога», – резюмував Олег Міщенко.

Теги: Київ автостанція ремонт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловікові повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації
Посадовець ДСНС «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн грн
17 жовтня, 17:21
У церкві Миколи Чудотворця (на воді) досі розміщені портрети російських імперіалістів
У центрі Києва віряни УПЦ МП моляться на російських імперіалістів (фото)
20 жовтня, 17:09
Старт виплат за новою формою компенсації запланований на 1 січня 2024 року
Українці отримають компенсацію за ремонт власним коштом: що відомо про новий закон
30 жовтня, 11:04
Чинні правила щодо премій військовослужбовцям дозволяють командирам військових частин вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове завдання»
Військові частини видали премій на понад 120 млн грн бійцям, які перебували в тилу
30 жовтня, 18:47
Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня
Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня
31 жовтня, 21:00
У Києві на ділянках дороги, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80»
Київ запроваджує єдиний швидкісний режим: що потрібно знати
1 листопада, 15:17
Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку
Замість фронту – ремонт командиру: ДБР викрило змову військових на Буковині
19 жовтня, 12:38
Біля станції метро «Олімпійська» усе залито окропом
Вулицю залило окропом: у Києві прорвало труби (відео)
2 листопада, 10:31
Вирішується питання про оголошення фігурантці підозри
Вимагала хабар за зберігання гуманітарки: затримано посадовицю столичного іподрому
7 листопада, 13:47

Новини

На Київщині виявлено нові випадки африканської чуми свиней
На Київщині виявлено нові випадки африканської чуми свиней
Мешканець Сумщини, який провів до околиць столиці російські танки, отримав 15 років тюрми (відео)
Мешканець Сумщини, який провів до околиць столиці російські танки, отримав 15 років тюрми (відео)
У Києві після реконструкції відкрилась автостанція Дачна
У Києві після реконструкції відкрилась автостанція Дачна
У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки
У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки
Київ: в озері Алмазне зафіксовано масове вимирання риби
Київ: в озері Алмазне зафіксовано масове вимирання риби
Шахраї привласнили 700 тис. грн, зібраних на лікування важкохворих дітей та військових
Шахраї привласнили 700 тис. грн, зібраних на лікування важкохворих дітей та військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
14K
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
12K
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
9016
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7039
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
5382
ЗСУ встановили постійний контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині – ISW

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту