У Києві після реконструкції відкрилась автостанція Дачна

В Києві відкрилась автостанція Дачна в рамках глобального проекту «розумний автовокзал»

Укрпас запровадив інноваційну цифрову систему «розумного» автовокзалу

В Києві після реконструкції відкрилась автостанція Дачна. Це перша автостанція в Україні, яку модернізовано з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє РБК-Україна.

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Відкриття автостанції відбулось за участі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, голови Державної служби з безпеки на транспорті Євгена Зборовського та власника компанії Укрпас Олега Міщенко.

Так, було повністю оновлено фасад станції, проведений ремонт всередині приміщення, ремонт вбиралень. Також автостанція інклюзивна, має кімнату по догляду за дитиною та зал очікування з кавʼярнею.

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Також на автостанції встановлено термінал для поповнення та купівлі карток на проїзд у громадському транспорті від «Київ Цифровий».

Автостанція стала другою в Україні, де впроваджено автостанційне рішення. Воно є частиною глобального проекту під назвою «розумний автовокзал».

«Автостанція Дачна – приклад зручного сервісу для пасажира та перевізника. Разом з партнерами Київпассервіс Укрпас запровадив інноваційну цифрову систему «розумного» автовокзалу. Йдеться про автономну систему та ряд фінансових послуг, які дозволяють забезпечити безпеку пасажира, а також зробити роботу перевізника максимально комфортною», – розповів Олег Міщенко.

Відкриття автостанції відбулось за участі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, голови Державної служби з безпеки на транспорті Євгена Зборовського та власника компанії Укрпас Олега Міщенко фото: прес-служба Укрпас

Він нагадав, що повноцінне автостанційне рішення вже рік працює на Центральному автовокзалі Києва.

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«Це закрита територія, автоматична фіксація автобусів при заїзді/виїзді з автовокзалу, турнікети зі зчитування QR-коду квитка, можливість скористатись доступними опціями на автовокзалі без допомоги людини та багато іншого. Ці опції також впроваджені на автостанції Дачна», – додав власник Укрпас.

За його словами, зараз дуже важливо акумулювати зусилля держави та бізнесу в боротьбі з нелегальними перевізниками.

«Для нас важливо, щоб перевізники працювали легально, забезпечували безпеку пасажира та сплачували податки. Податки – підтримка ЗСУ, ЗСУ – перемога», – резюмував Олег Міщенко.