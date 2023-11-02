Вулицю залило окропом: у Києві прорвало труби (відео)
Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій
Сьогодні зранку, 2 листопада у столиці стався прорив труби. Вулицю залило окропом. Місцеві Telegram-канали публікують відео аварії.
Як зазначається, прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій біля станції метро «Олімпійська».
На опублікованих у мережі кадрах помітно, що через прорив труби з-під асфальту б'є гаряча вода, вулицю залило окропом. Через це сусідні будинки огорнула густа пара.
Раніше повідомлялося, що у дворі біля столичної багатоповерхівки знайдено гранату.
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