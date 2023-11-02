Вулицю залило окропом: у Києві прорвало труби (відео)

Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій

Сьогодні зранку, 2 листопада у столиці стався прорив труби. Вулицю залило окропом. Місцеві Telegram-канали публікують відео аварії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій біля станції метро «Олімпійська».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що через прорив труби з-під асфальту б'є гаряча вода, вулицю залило окропом. Через це сусідні будинки огорнула густа пара.

Раніше повідомлялося, що у дворі біля столичної багатоповерхівки знайдено гранату.