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Вулицю залило окропом: у Києві прорвало труби (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вулицю залило окропом: у Києві прорвало труби (відео)
Біля станції метро «Олімпійська» усе залито окропом
фото скріншот відео

Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій 

Сьогодні зранку, 2 листопада у столиці стався прорив труби. Вулицю залило окропом. Місцеві Telegram-канали публікують відео аварії.

Як зазначається, прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій біля станції метро «Олімпійська».

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що через прорив труби з-під асфальту б'є гаряча вода, вулицю залило окропом. Через це сусідні будинки огорнула густа пара.

Раніше повідомлялося, що у дворі біля столичної багатоповерхівки знайдено гранату.

Теги: вода аварія Київ відео Telegram метро

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