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У центрі Києва віряни УПЦ МП моляться на російських імперіалістів (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У центрі Києва віряни УПЦ МП моляться на російських імперіалістів (фото)
У церкві Миколи Чудотворця (на воді) досі розміщені портрети російських імперіалістів
фото з відкритих джерел

В історичній частині Києва, на Подолі, в церкві Миколи Чудотворця розміщені портрети адмірала Ушакова та генерал-губернатора Москви Романова

У Києві на Подолі, в церкві Миколи Чудотворця (на воді) досі розміщені портрети російських імперіалістів. Йдеться про зображення адмірала Федора Ушакова та генерал-губернатора Москви Сергія Романова.

Зокрема, Ушакова показано в адміральській формі з сувоєм у руках. У письмі зазначено: «Не впадайте у відчай! Ці грізні бурі обернуться до слави Росії».

Зображення Ушакова в церкві Миколи Чудотворця
Зображення Ушакова в церкві Миколи Чудотворця
фото з соцмереж
Ушаков з сувоєм
Ушаков з сувоєм
фото з відкритих джерел

До слова, на розписі київського храму слово «Росії» «підправили», проте його можна з легкістю розібрати.

Як зазначає єпископ Білоцерківський Іван (Євстратій) Зоря, якщо Ушакова, хоча б якось можна пов’язати з УПЦ МП через його припис до «святих», то князю Романову навіть не дали такого рангу.

Якщо Ушаков хоча би офіційно приписаний МП «до святих», то що на стіні храму робить портрет вел. кн. Сергія Романова – генерал-губернатора Москви і дядька останнього царя, якого вбили ліві терористи? Він навіть в МП не приписаний як святий – очевидно через цілком одіозну прижиттєву (а)моральну репутацію (відомо, що Романов вів відкритий гомосексуальний спосіб життя – «Главком»). Для чого його розміщено поруч з іконами?» – зазначає священнослужитель.

Князь Романов у церкві Миколи Чудотворця
Князь Романов у церкві Миколи Чудотворця
фото з соцмереж

Також генерал-губернатор Москви причетний до Ходинської трагедії, внаслідок якої під час урочистостей після коронації імператора Миколи II загинуло понад тисячу людей. Як губернатор, Романов був відповідальний за вигнання 20 тис. євреїв з Москви на початку свого перебування на посаді і придушенням студентського руху, щоб запобігти поширенню революційних ідей.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців. Поки що в першому читанні. Далі будуть додаватися правки і розгляд у другому читанні.

До слова, СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які продавали зброю і дитячу порнографію

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Теги: Київ Московська церква в Україні релігія росіяни

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