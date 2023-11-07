Вимагала хабар за зберігання гуманітарки: затримано посадовицю столичного іподрому

Посадовиці загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області спільно зі слідчими Печерського районного управління поліції Києва викрили корупційну схему, до функціонування якої причетні посадові особи столичного іподрому. Вимагали з осіб винагороду за безперешкодне надання в оренду приміщень, що знаходяться на балансі комунального підприємства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«За укладання договору оренди приміщенням для зберігання благодійної допомоги фігуранти вимагали від керівника фонду 108 тис. грн неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали заступницю керівника київського іподрому в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання першої частини неправомірної вигоди – 18 тис. грн.

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Вирішується питання про оголошення фігурантці підозри за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За скоєне їй може загрожувати від п’яти до 10 років позбавлення волі.

Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення всіх причетних до схеми службових осіб.

До слова, раніше правоохоронці викрили працівника «Київводоканалу» та посередника, які вимагали у підприємця пів мільйона гривень за відновлення водопостачання.