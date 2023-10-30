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Міноборони видало премій на понад 120 млн грн військовим, які перебували в тилу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони видало премій на понад 120 млн грн військовим, які перебували в тилу
Чинні правила щодо премій військовослужбовцям дозволяють командирам військових частин вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове завдання»
фото з відкритих джерел

Приблизно 60 млн грн виплатили військовослужбовцям у пунктах постійної дислокації у Києві та 6,5 млн грн – бійцям на Київщині

Міністерство оборони України провело аудит у приблизно 40 військових частинах України та виявило, що командування деяких виплачувало військовослужбовцям, які не брали безпосередньої участі у бойових діях на фронті, премії у 100 тис. грн. Загалом військовим виплатили понад 123 млн грн, повідомили у пресслужбі Міноборони.

За даними служби внутрішнього аудиту Міноборони, чинні правила щодо премій військовослужбовцям дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання». Відтак, командування військових частин могло виплачувати премії службовцям, які не брали участі у бойових діях на фронті.

Міністерство оборони України провело аудит у приблизно 40 військових частинах України
Міністерство оборони України провело аудит у приблизно 40 військових частинах України
фото: Telegram/Міноборони

«В одному з випадків, військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Зазначається, що приблизно 60 млн грн виплатили військовослужбовцям у пунктах постійної дислокації у Києві, ще 6,5 млн грн – бійцям на Київщині. Загалом за тилові дії військові з різних регіонів отримали 123 млн грн.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що такі маніпуляції є несправедливими щодо військовослужбовців, які перебувають на фронті. Він повідомив, що міністерство вже працює над виявленням та закриттям прогалин у правилах щодо виплат. Зокрема, Міноборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Нагадаємо, Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Найближчим часом гроші надійдуть на їхні рахунки.

Також президент Володимир Зеленський підписав закон №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських, які потрапили в полон, та членів їх сімей.

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Теги: Київ Міноборони війна гроші військові аудит

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