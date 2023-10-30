Українці отримають компенсацію за ремонт власним коштом: що відомо про новий закон

Розмір компенсації визначатиме спеціальна комісія

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, який передбачає виплату компенсацій за ремонт пошкодженого внаслідок війни житла власним коштом. Документ опублікований на сайті Верховної ради.

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Таким чином, українці, які зробили ремонт пошкодженого житла власним коштом, зможуть претендувати на виплату за програмою «єВідновлення». При визначенні розміру компенсації комісії орієнтуватимуться на акт первинного огляду, який проводиться після пошкодження житла, а також чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений урядом.

Виплати за новою формою компенсації почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Для отримання коштів громадянам потрібно подати заяву через «Дію» - розмір компенсації встановлюватиметься після її розгляду комісією.

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Програма виплати компенсацій стартувала 10 травня

Програма передбачає фінансування поточного (дрібного, некапітального) ремонту житла, пошкодженого внаслідок війни. Гроші можна буде використати на ремонт покрівлі, заміну вікон чи дверей, відновлення підлоги тощо. Щоб отримати допомогу потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через «Дію», далі відкрити рахунок «єВідновлення» в банку, потім подати заяву на компенсацію через «Дію» та дати дозвіл комісії місцевої ради обстежити майно та надати їй документи (на пільгу та право власності).

Заяви розглядатимуть комісії з представників органів місцевого самоврядування

Заяви на компенсацію розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до роботи комісій можуть долучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Рішення комісії про надання або відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру та способу компенсації вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання. Орган місцевого самоврядування має затвердити рішення комісії протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття. Рішення комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.

На відновлення житла держава спрямувала вже мільярд гривень

Через державну програму «єВідновлення» українцям вже виплачено один мільярд гривень на відбудову житла. У Мінреінтеграції зазначили, що ці гроші держава виплатила громадянам для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли. Виплати у межах програми «єВідновлення» вже отримали 12 146 людей. Загалом же заяви на отримання допомоги від держави подали понад 41 тисяча людей. Найбільше їх надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з Росією.