Київ запроваджує єдиний швидкісний режим: що потрібно знати

У Києві на ділянках дороги, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80»

З 1 листопада 2023 року до 1 квітня 2024 року у Києві буде запроваджено єдиний швидкісний режим

У Києві відсьогодні, 1 листопада, до 1 квітня запроваджено єдиний швидкісний режим. Швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена нижча швидкість. На ділянках, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

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В адміністрації нагадують, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год у період з 1 квітня до 31 жовтня. Ці вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що давало змогу пересуватись швидко та безпечно:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Наддніпрянське шосе

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної)

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої)

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака)

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі міста Києва, за винятком ділянки біля світлофора.

«Департамент закликає водіїв бути обережними та не перевищувати швидкісний режим на цих ділянках доріг, рухаючись за звичкою швидше, ніж дозволено в період з 1 листопада і до 1 квітня», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані робити їх відповідним до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

Раніше у середу, 25 жовтня, в українській столиці сталася аварія. На вулиці Велика Васильківська у Києві водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту.