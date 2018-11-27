У Києві побудують багатоповерхівки, де житимуть учасники АТО



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Згідно з планом, у двох будинках буде 1136 квартир

У висотках на проспекті Відрадному частину квартир віддадуть учасникам АТО

У Солом'янському районі Києва планують побудувати два багатоповерхових будинки з об'єктами соціальної інфраструктури. При цьому частина квартир буде призначена для учасників війни на Донбасі. Про це повідомляється на сайті електронних публічних держзакупівель ProZorro.

Відзначається, що замовник КП «Житлоінвестбуд-УКБ» планує побудувати два 20-25-поверхові будинки на проспекті Відрадному, 42. Згідно з планом, в будинках буде 1136 квартир, підземний паркінг вміщатиме 380 машиномісць. Також побудують дитячий садок на 80 місць.

Також вказується, що в цих будинках деяка частина квартир буде призначена для учасників антитерористичної операції на сході України. Але про те, яка кількість квартир передадуть бійцям і на яких умовах, не повідомляється.

На даний момент оголошено тендер на розробку проекту, який переможець конкурсу зобов'язується надати до кінця травня 2019 року. На його створення з міського бюджету виділять 6,5 млн грн. Сам аукціон, де визначиться генпідрядник, відбудеться 11 грудня поточного року.

Джерело: 44.ua