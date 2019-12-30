У Києві поліцейський приїхав на бійку зятя і тещі та потрапив «під роздачу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дебошир ударив одного із правоохоронців в обличчя

У столиці затримали дебошира, який вдарив поліцейського

У неділю, 29 грудня, до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку в квартирі на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі. На виклик направили екіпаж патрульних поліцейських.

На місці події правоохоронці встановили, що між тещею та зятем, який перебував напідпитку, виник словесний конфлікт. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Як з'ясувалося, на прохання доньки жінка прийшла до квартири, аби забрати 7-річну онуку до себе додому. У помешканні вона побачила свого зятя разом із товаришами, які вживали алкоголь. Тому жінка почала збирати речі дівчинки, однак це обурило чоловіка, і він накинувся на тещу з кулаками. Коли приїхали поліцейські, то конфлікт, здавалося, був вичерпаний. Проте, коли в супроводі поліції теща з дитиною залишали приміщення, чоловік вдарив одного з правоохоронців в обличчя», - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 50-річний киянин.

Слідчі Деснянського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі.