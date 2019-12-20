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    Бійка, сльозогінний газ і стрілянина: на Хрещатику сталися сутички

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    Бійка, сльозогінний газ і стрілянина: на Хрещатику сталися сутички

    Внаслідок сутички на Хрещатик постраждало четверо правоохоронців

    Сьогодні, 20 грудня, на вулиці Хрещатик у Києві до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, у результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ та влаштували штовханину.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Для припинення протиправних дій молодиків поліція у відповідь використала сльозогінний газ та один із поліцейських здійснив попереджальний постріл у повітря. 

    На цей час до управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події.

    Четверо поліцейських звернулися за медичною допомогою.

    Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після першочергової перевірки діям правопорушників буде надана правова кваліфікація.

    Національна поліція України Київ бійка Хрещатик стрілянина
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