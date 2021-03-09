У Києві проходить з’їзд суддів. Його посилено охороняє поліція та Нацгвардія

На обговорення з’їзду винесене питання про обрання членів Вищої ради правосуддя

У Києві почав роботу ХVІІІ з’їзд суддів України. Він проходить у «Президент Готелі» під посиленою охороною поліції та Національної гвардії, також присутні працівники ДСНС, медики, пише Укрінформ.

На з’їзді зареєструвалися 278 делегатів. Приміщення готелю, де проходить форум, пікетують громадські активісти, які закликають не проводити з’їзд суддів до зміни правил добору членів Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду.

На обговорення з’їзду винесені питання про обрання членів Вищої ради правосуддя, про обрання Ради суддів України (РСУ), про призначення судді Конституційного Суду України.

Окрім того, планується заслухати звіт РСУ про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів та інформацію голови Державної судової адміністрації про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади. З’їзд триватиме 9-11 березня.

Біля «Президент готелю», де відбувається з’їзд суддів, проходить акція «Ні з’їзду суддівської нечесті!» на підтримку Сергія Стерненка та проти запланованих виборів.

Рада суддів України за рекомендацією МВС із міркувань безпеки вирішила перенести з’їзд суддів із приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв ФПУ («Жовтневий палац») до «Президент готелю».

Раніше посли країн «Великої сімки» закликали З’їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду України до встановлення прозорих процесів відбору.