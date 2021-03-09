Справа Стерненка: активісти пікетують засідання з'їзду суддів України в Києві (відео)

Мітингувальники наголошують, що саме через недоброчесність українських суддів у країні відбувається правове свавілля

У Києві 9 березня відбувається XVIII черговий з’їзд суддів України, де планується розгляд питання про обрання нових членів Вищої ради правосуддя. З цієї нагоди активісти, обурені вироком про ув’язнення Стерненка, влаштували акцію «Ні з’їзду судівської нечесті», пише aspi.

Головною метою акції є вимога відтермінувати з’їзд суддів до моменту зміни правил добору членів Вищої ради правосуддя і Конституційного суду України. Мітингувальники наголошують, що саме через недоброчесність українських суддів у країні відбувається правове свавілля, відсутність справедливості та абсурдні вироки.

Активісти наголошують, що у випадку, якщо система добору членів ВРП та КСУ не зміниться, «суддівська мафія» і надалі віддалятиме Україну від цивілізованого світу та братиме її громадян у свої заручники.

Також протестувальники підкреслюють, що ті судді, які обиратимуть нових керівників судової системи, раніше, у часи Майдану, ухвалювали рішення проти невинних учасників протестів та здійснювали інші неправомірні дії.

Зауважимо, що на посаду членів Вищої ради правосуддя претендують 34 особи, серед яких кандидати, які не набрали достатньої кількості балів при перевірці знання українського законодавства, та які є підсудними Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

У пʼятницю, 5 березня, активіст подав апеляцію на вирок суду у справі про викрадення депутата місцевої ради від партії «Родина».

Під парканом резиденції Зеленського 8 березня відбувся мітинг на підтримку Стерненка. Організатори заходів закликають своїх прихильників зібратися 9 березня біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.