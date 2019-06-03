За тиждень Київ «мінували» 44 рази



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Усі повідомлення про мінування виявилися хибними

Впродовж минулого тижня (з 27 травня по 2 червня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 204 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

За тиждень столичні вогнеборці ліквідували 72 пожежі та 6 аварій. На пожежах загиблих не було, травмовано 1 особу.

Для надання допомоги громадянам, рятувальні підрозділи задіювалися 10 разів, ще 63 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста Києва виникло 2 пожежі на площі 0,023 га. Загалом з початку року здійснено 338 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 128 га.

Протягом даного періоду підрозділи Гарнізону здійснили 44 виїзди для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 399 виїздів (за аналогічний період 2018 року – 73 виїзди) по заявках щодо замінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявилися хибними

На водних об’єктах міста протягом тижня загинуло 3 особи та врятовано 1 людину. Загалом, з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 24 особи та врятовано 17 чоловік.