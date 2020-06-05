Усіх призовників протестують на Covid-19, - Міноборони



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Українських призовників ще чекає тест на коронавірус Фото: Міноборони

Призов-2020 триває з 1 червня по 30 липня

Військкомати дотримуються карантинних заходів та відповідних обмежень під час призовної кампанії; крім того, наразі вирішується питання щодо тестування всіх призовників на Covid-19.

Про це заявили у Міноборони, пише «Укрінформ».

«Генеральним штабом ЗСУ спільно з командуванням Медичних сил Збройних сил України надано розпорядження органам військового управління щодо організації роботи на призовних дільницях та обласних збірних пунктах військових комісаріатів (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки) в умовах обмежень, визначених відповідними рішеннями уряду та рекомендаціями, вказівками і нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, пов’язаними із запобіганням поширенню та території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Тестування осіб на наявність коронавірусної інфекції, у тому числі призовників, буде здійснюватися відповідно до затверджених Міністерством оборони здоров’я України Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (Covid-19)», - йдеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, що триває процес погодження документа. Після затвердження стандартів в оборонному відомстві нададуть розгорнуту інформацію щодо тестування призовників.

Як повідомляв «Главком», станом на 5 червня в Збройних силах України хворіє 142 особи на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За добу виявлено 14 нових випадків.

До слова, напередодні Рада проголосувала за запровадження нових військових звань.

Крім того, Зеленський пропонує штрафувати українців за ухилення від мобілізації.

Як повідомлялося, раніше Міноборони оголосило призов резервістів. Із запасу на військову службу протягом двох місяців призвуть офіцерів запасу у віці до 43 років.

Також у Генштабі пояснили, що у травні-липні українців віком 18-19 років призиватимуть на військову службу за їхнім бажанням.