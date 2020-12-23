У Києві з’явиться туристичний маршрут для людей із вадами зору

Цього року у Києві відкрили 3D-макет Софійського собору, який обладнаний табличками з написами шрифтом Брайля

Уздовж інклюзивного туристичного маршруту буде розміщено 3D-макети визначних об’єктів столиці

У Києві планують створити інклюзивний туристичний маршруту зі встановленням 3D-макетів видатних місць столиці. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Цей проєкт розрахований не тільки для полегшення життя людей з інвалідністю. Він також вкотре підтвердить імідж Києва як прогресивної європейської столиці. Фактично, ми вже почали створювати цей маршрут – цього року спільно з благодійниками ми відкрили 3D-макет Софійського собору, який обладнаний табличками з написами шрифтом Брайля. Завдяки цьому макету люди з вадами зору можуть зрозуміти, який вигляд має історична пам’ятка. І ми маємо на меті розвинути цю ідею в повноцінний та унікальний туристичний маршрут, уздовж якого буде розміщено 3D-макети визначних об’єктів столиці», – зазначила Хонда.

За її словами, над розробкою проєкту працюють Управління туризму та промоцій КМДА спільно з Департаментом соціальної політики КМДА та за участю представників громадських об’єднань людей з інвалідністю.

Хонда також додала, що громадські організації запропонували доповнити інклюзивний туристичний маршрут 3D-макетами Андріївського узвозу, Золотих воріт та фонтану на Володимирській гірці із табличками, виконаними шрифтом Брайля українською та англійською мовами.

Управління туризму та промоцій просить надсилати цікаві ідеї та пропозиції щодо розроблення першого унікального інклюзивного туристичного маршруту та його вдосконалення на електронну адресу:[email protected]

Як повідомлялося, у будівлі Київської міської держадміністрації відкрили перший міський Туристично-інформаційний центр. Він призначений для інформування про туристичні об’єкти та маршрути Києва